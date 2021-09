Torino, Pjaca: «Primo gol e vittoria. Possiamo fare una bella stagione»

Marko Pjaca, attaccante del Torino, ha parlato al termine del match vinto contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni

«Mi tengo stretta la maglietta di stasera, quella del primo gol col Torino. Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo meritato la vittoria. Siamo contenti e vogliamo continuare così. Praet si è infortunato ed è entrato Linetty, poi il mister mi ha mandato in campo chiedendomi di creare superiorità numerica sul mio lato. Concorrenza? Non sono preoccupato, è bello avere compagni forti in grado di aiutare la squadra. Dobbiamo tutti dare il massimo per questa maglia, possiamo disputare una bella stagione».