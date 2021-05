Torino, Izzo salta il Verona. Ancora fuori un altro big

Il Torino se la vedrà alle 15 con il Verona in uno scontro decisivo per la salvezza e dovrà fare a meno di Izzo in difesa

Il Torino per allungare sulle inseguitrici, il Verona per risollevarsi in un 2021 non da Juric. Nella sfida delle 15 in ogni caso a giocarsi di più è la squadra di Nicola che avrà alcune assenze importanti, una su tutte, quella di Armando Izzo.

Il difensore infortunato ai flessori sarà sostituito dal giovane Buongiorno, ormai più che una seconda scelta, accanto a lui i soliti Bremer e Nkoulou. Mancheranno anche Milinkovic-Savic e Murru. Dovrebbe invece partire ancora fuori Singo: dopo la rete decisiva con il Parma Vojvoda è il favorito per giocare dal 1′.