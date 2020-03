Torino, proseguono gli allenamenti: seduta doppia al Filadelfia

Torino, proseguono gli allenamenti per il gruppo di mister Longo: nella giornata di oggi seduta doppia al Filadelfia

L’emergenza coronavirus non ferma il Torino. Non per il momento, almeno. Con il gruppo di mister Longo che, al contrario, quest’oggi ha svolto un allenamento doppio al Filadelfia.

I granata, infatti, hanno svolto un lavoro incentrato soprattutto sulla parte atletica al mattino, mentre al pomeriggio si sono concentrati su quella tecnica. Il tutto, come sempre in questi frenetici giorni, in attesa di nuove disposizioni.