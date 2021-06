Torino, rinnovo Ansaldi vicino: l’argentino può entrare nella storia granata

Il Torino e Ansaldi proseguiranno insieme anche nella prossima stagione. Il rinnovo è a un passo e l’argentino ora può entrare nella storia granata

Il Torino e Cristian Ansaldi proseguiranno insieme anche nella prossima stagione. Nessun intoppo nelle trattative per il rinnovo che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà annunciato a breve. Nel contratto dell’esterno c’era anche una clausola che permetteva al club di rinnovare unilateralmente l’accordo, ma la società ha preferito la via del dialogo per rispettare anche le volontà del calciatore,

Un rinnovo che permetterà ad Ansaldi anche di entrare nella storia del club e di far parte di quella Hall of Fame granata dei cento calciatori più presenti di sempre con la maglia del Torino. L’argentino è ora a 115 presenze, ma con una manciata di partite raggiungerà Bresciani al centesimo posto a quota 129.