Torino, suggestione Marchisio: contatti con il Principino!

Clamorosa indiscrezione di mercato: il Torino fa la corte a Claudio Marchisio. Il centrocampista può lasciare la Juventus: ci sono anche i granata

La Juventus sta trattando la risoluzione del contratto con Claudio Marchisio e può fornire un incredibile assist al Torino. Il club granata potrebbe offrire un contratto al centrocampista bianconero. Al momento è una suggestione, un sogno non impossibile. Secondo La Stampa i granata sarebbero pronti a mettere sul piatto un importante contratto al Principino in uscita dalla Juve dopo 25 anni in bianconero. «Marchisio al Toro? Penso sia impossibile portarlo in granata visto il suo legame con la Juventus» disse il presidente del Torino Urbano Cairo a novembre.

Ne è passata tanta di acqua sotto i ponti. Claudio Marchisio è stato impiegato con il contagocce da Massimiliano Allegri e i movimenti di mercato a centrocampo della Juventus hanno fatto prendere una decisione importante al Principino che, come detto, vuole andare via e tra trattando la risoluzione. Un divorzio sì, ma in amicizia. La prossima mossa però potrebbe non far sorridere la Juventus. Il Principino non vuole essere un comprimario e sta cercando una nuova squadra. Il giocatore disse che non avrebbe mai giocato in Italia con un’altra maglia ma il Toro sta lavorando a un colpo che avrebbe del clamoroso.

Sul giocatore c’è il Monaco e alcuni club stranieri (MLS in particolare) ma nelle ultime ore ci starebbe provando anche il Torino. I granata dovrebbero avviare i primi contatti con il calciatore, attualmente a Ibiza per festeggiare i 10 anni di matrimonio con la sua signora, nelle prossime ore. Il matrimonio con la Vecchia Signora è destinato a terminare e il giocatore potrebbe mettere le ‘corna’, in tutti i sensi, firmando a sorpresa per il Torino. Ibiza è la meta scelta anche da Petrachi che potrebbe avere un contatto diretto con il calciatore bianconero. Marchisio guadagna 3,5 milioni ma potrebbe ricevere una corposa buonuscita dalla Juventus e questo aspetto potrebbe essere un altro assist per i granata che sognano di strappare la bandiera ai rivali di sempre.