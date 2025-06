Torino, Taibi è sicuro: «Baroni è quello giusto, è uno dei migliori in Italia e lo ha dimostrato e sa compattare l’ambiente»

Le parole di Massimo Taibi, ex portiere del Torino, sulla scelta dei granata di affidare la panchina a Marco Baroni

Massimo Taibi ha parlato a Tuttosport di Marco Baroni, nuovo tecnico del Torino. L’ex portiere ha promosso al 100% la scelta dei granata di affidarsi al tecnico ex di Lecce, Verona e Lazio. Di seguito le sue parole.

BARONI È QUELLO GIUSTO – «Sì, Baroni è uno dei migliori tecnici in Italia, lo ha dimostrato in tutti questi anni. È molto preparato e bravo nel leggere le partite».

SCELTA MATURATA – «Mi aveva colpito che conosceva già alcuni giovani che avevamo e che fino a quel momento non avevano mai giocato».

CONTINUITÀ SUI GIOVANI – «Con i giovani ha sempre lavorato, è molto bravo. Con noi ad esempio Amione è diventato subito titolare grazie alla sua fiducia».

MANIACALE E METODICO – «Il suo modo di lavorare mi colpì subito: due ore prima degli allenamenti era già chiuso a prepararli nei minimi dettagli».

CRESCITA UMANA – «È sempre stato preparato, ma ora è migliorato anche nel rapporto con i giocatori: ha un carattere forte ma è empatico, ha fatto tesoro degli errori».

GUIDA AUTOREVOLE – «È molto diretto, non fa differenze tra giovani e meno giovani: per lui nello spogliatoio sono tutti uguali».

UNIRE L’AMBIENTE – «Alla Lazio e alla Reggina era riuscito a ricompattare l’ambiente, penso possa farlo anche a Torino. Ma servono i risultati».

UN TECNICO DA TORO – «Per capacità, carattere e mentalità è un allenatore da Toro. Alcuni tecnici bravi non sono adatti a questa piazza, lui sì».

MILINKOVIC CRESCIUTO – «Io l’ho sempre difeso, è strutturato, reattivo e fortissimo coi piedi. A Torino hanno fatto bene ad aspettarlo».

PRONTO PER UNA BIG? – «Ma il Torino è già una big, io ci penserei due volte prima di lasciarlo. Ha le potenzialità per andare in Europa».