Torino, Vagnati: «Pensando a mercoledì… con fiducia»

Sul proprio profilo Twitter Davide Vagnati ha scritto un messaggio di fiducia rivolto alla partita di mercoledì contro il Brescia

Reduce dalla pesante sconfitta per 4-1 nel derby contro la Juventus, il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha voluto scrivere un messaggio di fiducia rivolto alla propria squadra per la partita dei granata contro il Brescia di mercoledì sera allo Stadio Olimpico Grande Torino. Ecco le parole del dirigente ex Spal:

«Pensando a mercoledì… con fiducia. Forza vecchio cuore granata»