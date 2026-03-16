Vlasic trascina il Torino: numeri da leader e tre giocate chiave nel poker granata al Parma! Che numeri per il granata

Vlasic illumina il successo del Torino: prestazione totale e partecipazione diretta a tre delle quattro reti. I numeri

Nikola Vlasic è stato il protagonista assoluto del 4‑1 contro il Parma, accolto dall’Olimpico Grande Torino con una standing ovation che non aveva bisogno di gol per essere giustificata. Il numero 10 ha inciso su tutte le prime tre reti e ha offerto una prestazione completa, fatta di qualità, corsa, pressing e attenzione in entrambe le fasi. Un contributo da leader che arriva in un momento in cui il Torino respira una classifica più serena e si prepara alla sfida contro il Milan.

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La gara contro gli emiliani ha confermato la miglior versione di Vlasic da quando veste il granata, frutto anche della prima vera preparazione completa svolta in estate. Sei gol in campionato, continuità di rendimento e un ruolo più avanzato nella trequarti con D’Aversa gli hanno permesso di esprimere al meglio il suo potenziale. Le sue giocate hanno aperto tutte le azioni decisive: la percussione centrale che ha spaccato la difesa del Parma, il dribbling su Ordonez che ha liberato Adams per il raddoppio, la transizione che ha portato al terzo gol.

Le statistiche completano il quadro: tre tiri, tre occasioni create, due contrasti vinti, otto duelli, cinque palloni recuperati, due dribbling riusciti. Numeri che raccontano un giocatore totale, capace di incidere in ogni zona del campo. Vlasic, oggi, è il faro tecnico ed emotivo del Torino. Lo riporta Gazzetta.it.