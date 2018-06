“Torna a casa Messi” è il grande trend sui social nel pomeriggio del trionfo della Francia sull’Argentina del fuoriclasse col 10 sulle spalle

“Torna a casa Messi” è un titolo televisivo, ma anche quello della disfatta dell’Argentina di Leo nell’ottavo di finale contro la Francia. Il numero 10 albiceleste ha fallito l’ennesimo appuntamento importante con la sua nazionale, regalando una performance non certo indimenticabile. Resterà, per altri 4 anni almeno, il mistero sulla mancata decisività di Lionel quando si tratta di Argentina e Mondiali. Oppure, semplicemente, Messi è questo: fuoriclasse assoluto col Barcellona, talento inespresso quando indossa i colori biancoazzurri.

Su Twitter, dicevamo, che sta prendendosi, pienamente, la scena social. «Messi prende per mano la squadra e torna a casa», «Da domani al cinema in tutte le sale: torna a casa Messi», «Cercasi Messi disperatamente», «Non ricordo bene il nome di un film. Era “torna a casa Lessi” o “torna a casa Messi”?» e ancora «Torna a casa Messi” l’ha già detto qualcuno?». Al di là delle battute, resta una statistica impressionante, in negativo, lo 0 alla casella reti segnate da Messi nella fase ad eliminazione diretta dei Mondiali. Il paragone con il connazionale Diego Armando Maradona, dunque, diventa, giorno per giorno, meno credibile.