Torneo delle Regioni 2026, partenza da record nel Lazio: subito spettacolo in tutte le categorie! I risultati della 1^ giornata

Torneo delle Regioni 2026, partenza da record nel Lazio: gol, spettacolo e tanta affluenza in tutte le categorie. I risultati di oggi

Ha preso ufficialmente il via oggi, 25 aprile 2026, il Torneo delle Regioni di calcio a 5, manifestazione che coinvolge le categorie Under 19, Under 17, Under 15 e il torneo femminile. L’edizione di quest’anno, ospitata nel Lazio, si presenta con numeri di grande impatto: 72 rappresentative in corsa, 136 gare in calendario e oltre 1.600 persone coinvolte tra atleti, tecnici, dirigenti e arbitri. Le partite sono distribuite in dieci palazzetti di nove città tra le province di Roma e Latina, all’interno di un contesto che la LND ha presentato come uno dei punti di forza organizzativi dell’intera manifestazione.

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Torneo delle Regioni 2026, i risultati della prima giornata tra U19, U17 e U15

Nella categoria Under 19, la prima giornata ha già delineato i primi equilibri. Nel girone A comandano Toscana e Calabria, entrambe vincenti rispettivamente contro Liguria e Molise. Nel girone B partenza positiva per Basilicata e Lazio, mentre nel girone C l’Emilia Romagna è l’unica vincitrice dopo il pareggio tra Marche e Veneto. Nel girone D guidano Piemonte Valle d’Aosta e Abruzzo, mentre nel girone E iniziano bene Sicilia e Puglia.

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Tra gli Under 17, la Lazio parte forte nel girone B, l’Emilia Romagna si prende il girone C, la Toscana comanda nel girone A, la Campania nel girone D e la Sicilia nel girone E. Anche nel torneo Under 15 non sono mancati gol e risultati pesanti: nel girone A davanti Calabria e Liguria, nel girone B Lazio e Basilicata, nel girone C il Veneto, nel girone D la Campania, e nel girone E partono bene Puglia e Sicilia. La LND ha sottolineato come, solo nell’U15, siano arrivati 60 gol in otto partite, segnale di un avvio subito spettacolare.

Torneo delle Regioni 2026, nel femminile partono bene Calabria, Toscana, Lombardia e Piemonte

Anche il torneo femminile ha offerto indicazioni interessanti fin dalla prima giornata. Nel girone A si portano davanti Calabria e Toscana, mentre nel girone B arriva un pareggio tra Lazio e Sardegna. Nel girone C si chiude in parità anche tra Marche e Veneto. Nel girone D vincono Campania e Piemonte Valle d’Aosta, mentre nel girone E la Lombardia supera la Sicilia. La stessa LND ha messo in evidenza l’avvio positivo di diverse selezioni e, sul fronte laziale, il comitato regionale ha parlato di un esordio da applausi con tre vittorie e un pareggio per le rappresentative di casa.

Il Torneo delle Regioni 2026 è appena cominciato, ma il livello competitivo e il peso organizzativo della manifestazione sono già chiarissimi. Il Lazio, almeno in questa prima giornata, ha risposto presente dentro e fuori dal campo.