Toro, l’amarezza è doppia: ecco quanto sarebbe valsa l’Europa League

Dalla partecipazione all’EL del 2014/15 il Toro incassò 6,5 milioni, oggi il montepremi della competizione è raddoppiato

Con la grave sconfitta del Toro sul campo dell’Empoli, i granata hanno detto definitivamente addio ai sogni europei. Un obiettivo inseguito e sfumato alla penultima giornata di campionato che merita le dovute riflessioni, sia tecniche che economiche.

Infatti l’Europa League 2019/2020 sarà l’edizione più ricca di sempre.Attualmente, il gettone per la qualificazione al girone vale 2,92 milioni, la vittoria per ogni singola partita 570.000 euro, il pareggio 190.000 euro. Quando il Toro tornò in Europa con Ventura incasso quasi 7 milioni. Facendo un rapido calcolo e immaginando un percorso simile, i granata avrebbero incassati il doppio.