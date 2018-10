Toro-Frosinone gol e highlights: le azioni salienti del match della 8ª giornata della Serie A 2018/2019 – VIDEO

Ad aprire l’ottava giornata della Serie A sarà l’incontro tra Torino e Frosinone, in programma alle 20.30 allo stadio “Olimpico Grande Torino” del capoluogo piemontese. Reduci da una vittoria ottenuta sul filo del rasoio contro il Chievo, grazie alla rete di Zaza in extremis, i Granata occupano la 12° posizione in classifica con 9 punti, a pari merito con Milan e SPAL. I neopromossi, invece, gravitano nelle parti infime del raggruppamento, con un solo punto (conquistato contro il Bologna) e un solo gol segnato in otto giornate (quello di Ciano contro il Genoa).

TORO-FROSINONE 1-0 – La sblocca Rincon con un preciso rasoterra dal limite! Azione orchestrata da Izzo, tocco lesto di Zaza per l’accorrente venezuelano e Sportiello è battuto!