Torregrossa saluta il Brescia: «Grazie per questi quattro anni» – VIDEO

Ernesto Torregrossa è un nuovo giocatore della Sampdoria. L’attaccante, sul suo profilo Instagram, ha salutato il Brescia – VIDEO

Dopo l’ufficialità della Lega Serie A, è arrivata anche la conferma dal diretto interessato. Ernesto Torregrossa lascia Brescia ed è pronto a indossare la maglia numero 9 della Sampdoria. Sul suo profilo Instagram, l’attaccante ha voluto salutare e ringraziare i tifosi delle rondinelle.

«In 4 anni e mezzo di cose ne succedono tante, partite, vittorie, sconfitte, gol fatti e sbagliati, promozioni e retrocessioni. Ma quello che ti rimane dentro, alla fine di un percorso, è sempre qualcosa che non puoi spiegare con un solo ricordo, con una sola emozione, con un nome o qualche numero. Quello che ho passato a Brescia e nel Brescia mi rimarrà addosso perché l’ho vissuto con tutto me stesso, come faccio sempre quando tengo davvero a qualcosa. Tolgo la maglia ma quella V che ho indossato tante volte mi rimarrà comunque disegnata sul cuore. Grazie BRESCIA».