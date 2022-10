Tottenham, Conte svela: «Kulusevski? Inutile correre rischi»

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato del rientro in campo di Kulusevski dopo l’infortunio

Dejan Kulusevski non ha più giocato per il Tottenham da quando ha subito l’infortunio in Nazionale il mese scorso, che lo ha costretto a saltare ben quattro gare.

LE PAROLE – «Dobbiamo avere un po’ di pazienza e non correre rischi stupidi. Dipende dalla risonanza di oggi e da quello che diranno i medici oltre alle sue sensazioni. Anch’io sono stato giocatore ed è importante rispettare le sensazioni di un calciatore. Se è al 100% bene, altrimenti è inutile correre stupidi rischi».