Sandro Tonali nel mirino del Tottenham: prima mossa è da 75 milioni, il Newcastle non scende da 85

Sandro Tonali rischia di diventare uno dei nomi più caldi dell’estate. Il centrocampista italiano è finito al centro delle strategie del Tottenham, che ha già avviato i contatti con il Newcastle e ora è entrato in una fase più avanzata della trattativa.

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Gli Spurs hanno presentato una prima offerta da 75 milioni di sterline, mentre il Newcastle valuta il giocatore intorno agli 85 milioni. La distanza non è enorme e, secondo le sensazioni, nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’intesa attorno agli 80 milioni.

City e Arsenal osservano: possibile rilancio?

Non c’è però solo il Tottenham. Anche Manchester City e Arsenal seguono con attenzione l’evoluzione della situazione. Entrambi i club apprezzano il profilo del classe 2000 e restano alla finestra per capire se sarà necessario intervenire e rientrare nella corsa.

Una trattativa destinata a scaldarsi

Con tre big inglesi interessate e il Newcastle pronto a monetizzare, il dossier Tonali è destinato a diventare uno dei temi centrali del mercato Premier League. Il Tottenham è in vantaggio, ma la partita è tutt’altro che chiusa.