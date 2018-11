Tottenham-Inter 0-0: cronaca e risultato in diretta live

Tottenham-Inter, 5ª giornata gruppo B Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Tottenham-Inter 0-0: diretta live e sintesi

21′ – Primo corner anche per l’Inter. Dalla bandierina è pronto Politano, salgono anche i centrali. Il cross è buono, ma la difesa Spurs attenta. Nessun pericolo per Lloris.

18′ – Lamela! Occasione Tottenham! Tiro dalla distanza per l’ex giallorosso, con il pallone che finisce sul fondo. Non molto precisa la conclusione del giocatore, ma sicuramente molto potente.

15′ – Ci prova l’Inter. Politano dalla destra mette in mezzo un buon pallone, deviato dalla difesa senza difficoltà.

12′ – Alli! Occasione Tottenham! Dopo la progressione di Kane, straripante in questi primi minuti, Dele Alli riceve palla e ben posizionato da fuori area tira, mancando però lo specchio della porta. Palla di poco alta sopra la traversa.

9′ – Inter che fatica ad impostare, il Tottenham è ben piazzato e pare molto più aggressivo in questo inizio di partita.

6′ – Kane! Occasione Tottenham! Harry Kane entra in area di rigore con facilità e scarica il pallone da posizione defilata. Palo esterno e pericolo scampato per l’Inter! Handanovic ha coperto bene il primo palo.

4′ – Primo corner della gara in favore degli Spurs dalla sinistra. Nessun pericolo per Handanovic. L’Inter può ripartire.

2′ – Campo come pronosticato in brutte condizioni; il Tottenham parte forte e cerca di fare la partita.

1′ – Si comincia! Al via Tottenham-Inter, match valido per la quinta giornata del girone B di Champions League!

Squadre in campo, al via l’Inno Champions

Diretta live dalle ore 21

Tottenham-Inter: formazioni ufficiali

Undici titolare confermato per l’Inter, che si affiderà alla coppia di centrali de Vrij e Skriniar, mentre sulla destra D’Ambrosio sostituirà l’acciaccato Vrsaljko, che non figura nemmeno tra i convocati. A centrocampo tornano Brozovic e Vecino insieme al confermato Nainggolan. A supporto di Icardi unica punta ci saranno Politano e Perisic, quest’ultimo chiamato a riscattare le prove opache di questo inizio di campionato.

La formazione ufficiale del Tottenham presenta qualche accorgimento dell’ultimo minuto da parte di mister Pochettino, che a sorpresa esclude Eriksen, Son e Dier dall’undici titolare per far spazio a Lamela, Winks e Sissoko. Confermato il modulo di partenza speculare a quello nerazzurro, con Lamela, Lucas e Alli pronti a dare supporto all’unica punta Kane.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Verthonghen, Davies; Winks, Sissoko; Lamela, Alli, Lucas; Kane. A disposizione: Gazzaniga, Walker, Rose, Dier, Son, Eriksen, Llorente. Allenatore: Pochettino

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Ranocchia, Miranda, Borja Valero, Laurato Martinez, Keita Balde, Candreva. Allenatore: Spalletti

Tottenham-Inter: probabili formazioni e pre-partita

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Sanchez, Alderweireld, Davies; Dier, Eriksen; Lucas, Alli, Son; Kane. Allenatore: Pochettino

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Ranocchia, Miranda, Borja Valero, Laurato Martinez, Keita Balde, Candreva. Allenatore: Spalletti

Tottenham-Inter: i precedenti

Il match è un crocevia fondamentale per entrambe le squadre nel prosieguo della stagione europea. I nerazzurri partono avvantaggiati sul piano dei risultati, con due risultati su tre a disposizione. Gli inglesi possono invece contare su uno stato di forma strabiliante e sul fattore Wembley, che non va assolutamente sottovalutato.

Ad ogni modo, Tottenham-Inter è sempre una sfida dotata di grande fascino e pronta a regalare spettacolo. Gli ultimi due precedenti in terra inglese sono senza storia: nella stagione 2012/13, per gli ottavi di Europa League, i padroni di casa si imposero per 3-0 sull’Inter di Stramaccioni, che al ritorno quasi non ribaltò il risultato con una clamorosa rimonta, terminata solo ai supplementari. Nel 2010/11, per i gironi di Champions, l’Inter campione d’Europa in carica capitolò ancora a Londra, questa volta per 3-1.

Due partite, due sconfitte. Un gol fatto, sei subiti. Insomma, le statistiche sono tutte contro l’Inter, chiamata a sfatare il tabù Tottenham e intascare la prima vittoria in casa Spurs, che avrebbe sicuramente un sapore speciale.

Tottenham-Inter: l’arbitro

La direzione di gara sarà assegnata al 42enne turco Cakir Cuneyt. La scelta della UEFA è ricaduta su un fischietto di grande fama internazionale, che in stagione ha già diretto due match di Champions: Liverpool-PSG e CSKA-Roma.

Gli ultimi precedenti dell’arbitro con l’Inter rimandano a ricordi spiacevoli per i nerazzurri: nel 2011/12, agli ottavi di Champions, in un Marsiglia-Inter finito 1-0 per i francesi; e nel 2010/11 in Werder Brema-Inter nei gironi, conclusosi 3-0 per i tedeschi. Meglio invece per il Tottenham, che l’anno scorso ha vinto 3-0 contro il Real Madrid nella fase a gruppi.

Tottenham-Inter Streaming: dove vederla in tv

