Tottenham, Son ha completato l’addestramento: il coreano tornerà a Londra

Heung-Min Son ha completato il suo addestramento militare di tre settimane in Corea del Sud. A riportarlo è il Tottenham tramite il profilo Twitter della società londinese: la prossima settimana – si legge – il giocatore tornerà a Londra. Ecco il messaggio da parte degli Spurs:

🇰🇷 Heung-Min Son has completed his mandatory military service in South Korea. He is due to return to London next week.

Congratulations, Sonny. See you soon! #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/ldacJRm4j8

— Tottenham Hotspur (at 🏡) (@SpursOfficial) May 8, 2020