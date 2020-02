Son Hueng Min sarà messo in quarantena. A darne comunicazione è stato José Mourinho. Le parole dello Special One

Notizia choc in casa Tottenham. Son sarà messo in quarantena e a darne comunicazione è lo stesso Mourinho in conferenza stampa. L’attaccante era tornato in Sud Corea per sottoporsi ad un’operazione al gomito destro e pochi giorni fa il governo inglese ha reso note alcune misure di prevenzione volte ad evitare la diffusione nel paese del Coronavirus: tra queste, ecco un protocollo riguardante la regolazione dei viaggi verso (e di ritorno da) la Corea del Sud.

Secondo la legge Son non potrà frequentare il campo di allenamento né vedere i suoi compagni di squadra prima che siano trascorsi 14 giorni.