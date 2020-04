Tottenham, Son tornerà in Corea per completare la leva militare

L’attaccante del Tottenham Heung-Min Son è tornato a Seul. Completerà il servizio di leva obbligatorio

L’emergenza Coronavirus e il conseguente blocco dei campionati ha obbligato Heung-Min Son a lasciare Londra e tornare a Seul. L’attaccante sembrava fosse tornato in patria per ragioni mediche e per superare del tutto l’infortunio al braccio, ma la verità è un’altra.

Son spera di poter completare il suo periodo di leva militare imposto dal governo coreano. Questo periodo dovrebbe durare 4 settimane, e vorrebbe approfittare della pausa forzata delle competizioni per portarlo a termine.