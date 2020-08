Tottenham, ufficiale l’acquisto di Matt Doherty dal Wolverhampton – FOTO

Matt Doherty è ufficialmente un nuovo giocatore del Tottenham. Il club inglese ha annunciato il suo acquisto attraverso i propri canali ufficiali. Il terzino destro classe ’92 arriva da un’altra società inglese, il Wolverhampton, per sostituire Serge Aurier.

Questa è quindi una buona notizia per il Milan che ha, tra i suoi obiettivi, proprio il secondo dei due terzini citati. Con l’arrivo di Doherty, Aurier può infatti partire.

📰 We are delighted to announce the signing of @mattdoherty20 from Wolverhampton Wanderers! #WelcomeDoherty ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 30, 2020