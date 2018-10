Halloween 2018, ecco lo scherzo che una pagina di calcio ha fatto alla Roma, che prontamente ha risposto su Twitter

Trick or Treat? La frase che usano tutti i bambini del mondo nella notte di Halloween è tornata di moda anche nella capitale italiana. La festa di Halloween è una delle più famose al mondo e anche il mondo del calcio la celebra a dovere. Nello specifico, una pagina sportiva di Instagram ha fatto un album con i peggiori incubi dei tifosi di calcio di tutto il mondo. In una di queste foto compare Totti con la maglia biancoceleste mentre si batte la mano sullo stemma della Lazio. Un incubo per i tifosi giallorossi che si sono riversati in massa a commentare suddetta foto.

Anche il profilo twitter della Roma ha voluto dire la sua e con un post ironico su Twitter ha scritto che Halloween è stato cancellato e la pagina che ha osato pubblicare quell’affronto, bloccata.