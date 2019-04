Totti torna in campo: L’AS Roma Legends sfida la Nazionale Piloti – FOTO

L’AS Roma Legends è pronta a sfidare la Nazionale Piloti in occasione dell’arrivo della Formula E nella capitale – FOTO

È fissata per l’11 aprile la partita tra l’AS Roma Legends e la Nazionale Piloti, in concomitanza con l’arrivo della Formula E nell’Urbe con il GEOX E-Prix. Tra i nomi illustri svetta sicuramente l’ex capitano della Lupa, Francesco Totti, oggi capitano dell’AS Roma Legends.

Il “Pupone” però non sarà solo: scenderanno in campo anche Marco Delvecchio, Balzaretti e Candela. Lo spettacolo è quindi assicurato e sarà trasmesso in live streaming alle ore 18:00 su Sportmediaset.it.