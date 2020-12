Tragedia dopo Lorient Rennes, giardiniere muore schiacciato dalle luci per la luminoterapia

Al termine di Lorient-Rennes, un addetto alla manutenzione è deceduto dopo esser stato schiacciato dalle luci per la luminoterapia

Tragedia al termine di Lorient-Rennes, partita della sedicesima giornata di Ligue 1. Un addetto alla manutenzione è infatti deceduto in campo dopo esser stato schiacciato dalle luci per la luminoterapia. L’uomo stava lavorando e, intorno alle 19, il crollo delle lampade che hanno causa il tragico incidente.

A nulla è servito, per il 38enne padre di tre figli, il soccorso dai medici, che gli hanno anche praticato un massaggio cardiaco nel disperato tentativo di rianimarlo. La polizia di Lorient ha immediatamente aperto un’inchiesta ufficiale per capire le cause del crollo.