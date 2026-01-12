Trevisani durissimo sull’Inter: «Il problema con le big è evidente, non vince uno scontro diretto da oltre un anno»

Trevisani, analisi durissima dagli studi Mediaset: nel mirino l’Inter e soprattutto Lautaro dopo il pareggio con il Napoli

Il pareggio di San Siro tra Inter e Napoli continua a far discutere e ad alimentare analisi approfondite, non solo sul fronte arbitrale ma anche sul rendimento dei protagonisti in campo. Tra le opinioni più severe emerse nel post‑gara spicca quella di Riccardo Trevisani, che non ha risparmiato critiche alla squadra di Chivu e ai giocatori chiamati a fare la differenza nei momenti chiave.

Intervenuto negli studi di Mediaset, il giornalista ha evidenziato come i nerazzurri fatichino a chiudere le partite contro le rivali dirette, pur mostrando spesso una qualità di gioco superiore. Un limite ricorrente, secondo Trevisani, che sta incidendo sul percorso della squadra e sulla capacità di trasformare la mole di occasioni create in risultati concreti. Le sue parole:

PAROLE – «Rrahmani, non fosse per il rigore da Var, avrebbe fatto una partita straordinaria su Lautaro».

«La cosa veramente pesante per l’Inter è che continua la sequenza di partite di alto livello che non riesce a vincere. Neanche dopo aver giocato bene dopo l’1-0, prendendo l’1-1. Trova in maniera quasi accidentale il 2-1 e non riesce a tenersi nemmeno quello. Il problema con le big è evidente, non vince uno scontro diretto da oltre un anno».

«Lautaro? Se nelle ultime venti partite di cartello fai zero gol, possiamo dire che non è normale? Non tira i rigori, ma perché non sa tirarli. Ne ha sbagliati un miliardo».

