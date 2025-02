Triplete Inter, quali altri club possono riuscirci quest’anno?

La lista dei club europei ancora in corsa per il triplete con l’Inter di Simone Inzaghi. Tutti i dettagli in merito al club nerazzurro

Simone Inzaghi come José Mourinho? L’Inter è in corsa per un altro Triplete. La strada è naturalmente lunghissima e i primi ostacoli per centrare l’impresa sono il Napoli nel match verità in Serie A, il Feyenoord negli ottavi di finale di Champions League e il doppio derby con il Milan in Coppa Italia.

Quali altri club in Europa possono fare altrettanto con speranze realistiche? Tutte e 3 le big spagnole: Real e Atletico Madrid e il Barcellona, impegnate in ogni competizione in una gara anche di reciproca eliminazione: in Liga sono al vertice, in Champions ci sarà il derby Simrone-Ancelotti e in Copa del Rey solo una passerà tra colchoneros e blaugrana dopo il 4-4 dell’andata. C’è poi il Psg, praticamente già certo del trionfo in Ligue 1 e con buonissime possibilità di aggiudicarsi anche la Coppa nazionale, ma per riuscire nella straordinaria impresa del tris deve superare il Liverpool in Europa, l’avversario peggiore che potesse capitargli (e che a sua volta deve mangiarsi le mani per come si sia fatto eliminare in FA Cup da un club, il Plymouth, che sta rischiando di retrocedere nell’equivalente della nostra Serie C. Infine, c’è il Benfica, impegnato su tre fronti: sarebbe davvero incredibile riuscissero la squadra che ha maledizione della Champions dagli anni ’60 a centrare il Triplete…