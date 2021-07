Trofeo Sardegna: tutti i dettagli della competizione con il Cagliari

Cagliari al Trofeo Sardegna: tutti i dettagli. Ritiro ad Aritzo e appuntamento fissato per il 4 agosto contro l’Olbia

Per il settimo anno consecutivo Aritzo ospiterà il Cagliari: appuntamento dal 2 agosto, il 4 è in programma il “Trofeo Sardegna”, con il patrocinio del Banco di Sardegna, che vedrà i rossoblù impegnati contro l’Olbia.

Prosegue così la tradizione: è dalla stagione 2015-16 che il Cagliari sceglie la Barbagia per la sua preparazione pre-campionato. Lasciata la Val di Sole, dopo il successo di sabato in amichevole a Vicenza, la squadra è rientrata alla base e si ritroverà questa sera, martedì 27 luglio, al Centro sportivo di Assemini, per iniziare la seconda parte del ritiro. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì 28.

Dopo la gara amichevole in Germania con l’Augsburg (sabato 31), raduno ad Asseminello la mattina di lunedì 2 agosto, e poi il trasferimento nel cuore dell’Isola, ad Aritzo, ospiti dell’Hotel Sa Muvara. Nel pomeriggio primo allenamento allo Stadio del Vento; martedì 3 agosto doppia seduta. Mercoledì 4 sessione di lavoro al mattino e quindi alle 17.30 il “Trofeo Sardegna” con l’Olbia, giunto alla sua quinta edizione, e patrocinato dal Banco di Sardegna. In accordo con le autorità competenti verranno comunicate prossimamente eventuali modalità di accesso per il pubblico.