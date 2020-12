Tuchel: «Vincere all’Old Trafford una delle sfide più grandi» – VIDEO

Thomas Tuchel ha parlato dopo la vittoria del PSG contro il Manchester United

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-1 in casa del Manchester United.

«Siamo venuti all’Old Trafford con la necessità di vincere. E vincere qui è una delle più grandi sfide nel mondo del calcio. La squadra ha dimostrato che non accetta di perdere e questa è la cosa più importante. Ci sono stati momenti di gran qualità e momenti in cui abbiamo sofferto. Ma non abbiamo mai smesso di essere uniti, giocando con altruismo».