Tudor: «Gasperini meriterebbe il contratto a vita con l’Atalanta». L parole del tecnico del Verona

Nel pre partita di Atalanta-Verona Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN.

Le parole del tecnico croato: «Non penso che l’Atalanta sia in difficoltà. Qui in Italia si giudica in maniera esagerata. Se l’Atalanta avesse segnato e avesse passato il turno era un grande Gasperini e una grande Atalanta. Per quello che ha fatto negli ultimi anni Gasperini deve avere il contratto a vita qua e invece vedo che si parla così. Fa parte del calcio parlante che spesso io non condivido ma ho accettato».