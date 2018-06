L’attaccante Tumminello lascia ufficialmente la Roma per passare all’Atalanta. Ecco quanto incasseranno i giallorossi

Marco Tumminello lascia la Roma per trasferirsi all’Atalanta. Dopo la sfortunata stagione al Crotone, il baby bomber giallorosso ripartirà dall’Atalanta. La Roma lo cede alla Dea per 5 milioni di euro più il 50% della futura rivendita del valore eccedente i 5 milioni di euro. Inoltre i giallorossi manterranno la ‘proprietà’ del cartellino grazie alla clausola di recompra: 13 milioni al termine del primo anno, 15 al termine del secondo anno. Questo il comunicato «L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo definitivo all’Atalanta i diritti alle prestazioni sportive di Marco Tumminello. Il contratto prevede un corrispettivo fisso di 5 milioni di euro, oltre a un importo pari al 50% del valore eccedente i 5 milioni di euro in caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del calciatore».

Ancora la Roma sul suo sito web: «L’accordo, inoltre, include un’opzione per l’AS Roma, esercitabile nelle prossime due stagioni sportive, per il riacquisto a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore, ad un valore di 13 milioni di euro al termine della prima stagione sportiva e di 15 milioni di euro al termine della seconda. L’attaccante 19enne è cresciuto nelle giovanili giallorosse e con la Primavera ha conquistato uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia tra il 2015-16 e il 2016-17. Ha esordito in Serie A nel 2015-16 e nella stagione appena conclusa è stato impiegato nel finale di partita di Roma-Inter prima di trasferirsi al Crotone. Nel club calabrese, dove è stato lontano dai campi da gioco per più di sei mesi a causa di un infortunio al ginocchio, ha raccolto nove presenze e tre reti in campionato. In bocca al lupo Marco!»