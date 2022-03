Ecco il video del goal della Turchia al quarto minuto nella sfida contro l’Italia. Complice l’intervento di Donnarumma

La Turchia sblocca la partita contro l’Italia in meno quattro minuti. Cengiz Under riceve palla al limite dell’area di rigore, va via a Chiellini e trova il gol: papera di Donnarumma col pallone che passa tra le sue gambe e finisce in rete.