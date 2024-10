Turchia-Montenegro: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Vodafone Park andrà in scena la sfida tra Turchia-Montenegro: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Vodafone Park di Istanbul si giocherà la sfida di Nations League tra Turchia-Montenegro. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Turchia: Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Kokcu; Guler, Kahveci, Akturkoglu; B. Yilmaz.

Montenegro: Mijatovic; Marusic, Rubezic, Vujacic, Radunovic; Brnovic, Jovovic; Camaj, Jovetic, Krstovic; Mugosa.

Orario e dove vederla in tv

Turchia-Montenegro si gioca alle ore 20:45 di venerdì 11 ottobre per il girone di Nations League. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma UEFA Tv. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.