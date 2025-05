Galatasaray, Muslera segna il 3-0 su rigore, Mourinho è una furia: «Mancanza di rispetto nei nostri confronti» – VIDEO

Turchia, Mourinho lancia la nuova polemica contro il Galatasaray dopo il rigore segnato dal portiere Fernando Muslera: «Mancanza di rispetto»

Jose Mourinho ha duramente criticato il comportamento del Galatasaray dopo l’ultima giornata di campionato, definendo “disumano” il gesto dei campioni di Turchia, che hanno concesso al proprio portiere, l’ex Lazio Fernando Muslera, di calciare e realizzare un rigore all’89’ nella vittoria per 3-0 sul Kayserispor. Un gesto celebrativo che Mourinho ha vissuto come una mancanza di rispetto nei confronti del Fenerbahçe, reduce da una stagione intensa ma chiusa con un amaro secondo posto. «Il modo in cui si festeggia un campionato dice molto sulla propria condizione umana», ha detto il tecnico portoghese, sottolineando come l’episodio del rigore sia stato, secondo lui, l’emblema dell’atteggiamento irrispettoso del Galatasaray durante l’intera stagione.

🇺🇾😅 Galatasaray goalkeeper Fernando Muslera (38) SCORED a penalty! 🧤⚽️ This is the match that confirmed the title for Galatasaray. He has been at the club for 14 years. pic.twitter.com/nsXITYCo3G — EuroFoot (@eurofootcom) May 18, 2025

Non è la prima volta che Mourinho si scontra verbalmente con il club rivale, ma nonostante la delusione ha promesso battaglia per la prossima annata. «Io posso fare meglio, i miei giocatori possono fare meglio. Non so se sarà abbastanza per una grande stagione, ma faremo tutto il possibile», ha dichiarato. Il tecnico ha anche confermato che, con un anno ancora di contratto, resterà sulla panchina del Fenerbahçe fino al 2026, nonostante le numerose voci su possibili offerte dall’estero. La priorità ora è preparare nel dettaglio il ritiro estivo e la programmazione della pre-season, in vista soprattutto dei preliminari di Champions League, che rappresentano un obiettivo chiave. «Organizzeremo tutto: dove andremo, contro chi giocheremo. L’ultima amichevole sarà in casa, cinque giorni prima del primo impegno europeo». La sfida tra Mourinho e il Galatasaray è quindi solo all’inizio: la stagione 2025/26 si preannuncia rovente.