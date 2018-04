Napoli stremato, lo dicono i numeri: in 10 con più di 2.000 minuti

“Turnover Napoli” è un ossimoro, lo certificano i numeri: il paragone con la Juventus riguardo il minutaggio dei giocatori dà un quadro piuttosto preciso

Il Napoli non sa cosa è il turnover. Da sempre Maurizio Sarri punta su uno zoccolo duro di giocatori e cerca di arrivare in fondo con i cosiddetti titolarissimi. La mossa può pagare, perché i meccanismi diventano oliati, ma può essere pure dannosa perché la squadra può arrivare stremata a questo punto della stagione. I numeri riportati da La Gazzetta dello Sport sono abbastanza sibillini: dieci giocatori del Napoli hanno giocato più di duemila minuti in Serie A, nella Juventus solamente in tre hanno sfondato quel muro. Il Napoli ha dodici giocatori oltre mille minuti (tredici con l’infortunato Ghoulam a 987′), la Juventus ne ha sedici (quasi diciassette, Cuadrado è a 982′).

Quel che colpisce nel Napoli è che, tolti i primi dodici-tredici giocatori in questa classifica, quello più vicino al minutaggio dei titolarissimi è Maggio, fermo a 546 minuti disputati nell’attuale Serie A. Sotto la soglia dei cinquecento minuti il Napoli ha nove giocatori (in realtà otto, perché Giaccherini ora è al Chievo); la Juventus ne ha tre, ma con Sturaro a 492 minuti giocati. Questi numeri danno l’esatta dimensione della sfida Scudetto e della freschezza di Napoli e Juventus in un momento più che delicato. Senza coppe e con solamente la Serie A a cui pensare, Sarri non è riuscito a dare quel ricambio utile al Napoli per fare il salto di qualità nello scontro con la Juve. Mancano ancora otto giornate, chissà che non cambi qualcosa adesso.