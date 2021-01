Udinese, l’agente di Mandragora: «Sarebbe perfetto per il Napoli»

Luca De Simone, agente di Rolando Mandragora, ha parlato del suo assistito anche in chiave mercato: ecco le sue parole

Luca De Simone, agente di Rolando Mandragora, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24.

FUTURO – «Mercato? Mandragora resterà a Udine, lo abbiamo chiesto alla Juventus che ha acconsentito così come l’ha fatto Marino: la volontà è mettere minutaggio in prospettiva nazionale. Ci sono club che chiedono informazioni, tutti chiedono prestiti. Napoli? Figlio di Napoli, tema a noi caro ed è ovvio che nel suo cuore ci sia la sua terra. Davanti alla difesa con il mancino sarebbe perfetto per il gioco di Gattuso che lo apprezza molto da quello che so».

LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUSNEWS24