Udinese, Arslan: «Questo è un grande club con una grandissima famiglia dietro»

Tolgay Arslan, giocatore dell’Udinese, ha parlato alla festa del 126esimo compleanno del club.

PAROLE – «Serata importante per il nostro bel gruppo e per le nostre famiglie. Anche noi siamo una famiglia, sia in campo che fuori. Questo è un grande club, con una grandissima famiglia dietro, in particolare il patron Pozzo che ha fatto un lavoro incredibile. Pur finendo con tanti pareggi, ma finora il nostro campionato è stato ottimo».