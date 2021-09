Udinese, Arslan: «Spezia ha individualità importanti, ma vogliamo vincere»

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Spezia Udinese, Arslan ha parlato ai microfoni di DAZN: ecco le sue dichiarazioni

Intervistato da DAZN, Tolgay Arslan ha analizzato la sfida tra Spezia e Udinese:

«De Paul è un grande giocatore ma ora ci ha lasciato e in mezzo al campo tutti abbiamo un qualche responsabilità in più, come nel mio caso che devo partecipare di più alla fase offensiva. Dobbiamo giocare come nelle ultime due partite, curare la fase offensiva e cercare di fare un ulteriore passo avanti come collettivo. Quella di oggi è una gara difficile perché lo Spezia ha delle individualità importanti e una buona squadra, noi però vogliamo vincere. Dove può arrivare questa Udinese? Fatta eccezione per Silvestri e qualche altro compagno, tutti abbiamo giocato almeno un anno insieme e il gruppo è affiatato, ci troviamo bene e giochiamo bene per cui vedremo».