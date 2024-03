Udinese, Cioffi: «Ci hanno penalizzati, ora i tifosi sono tornati»

Le parole di Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, nella conferenza stampa in vista della Salernitana. I dettagli

Gabriele Cioffi ha parlato nella conferenza stampa in vista di Udinese-Salernitana.

PARTITA – «La Salernitana ha valori in mezzo al campo importanti, mi aspetto una squadra che viene a giocarsi la gara a guardia bassa, per la posizione di classifica oserà anche però, dovremo essere bravi a leggere i vari momenti della gara, quindi servirà calma».

TIFOSI – «Le ultime due gare in casa le abbiamo giocate con una penalizzazione non da poco, la potenza della nostra curva è stata una discriminante negativa non positiva nelle ultime due gare La tifoserie in generale di Udine è molto inglese, ovvero la supporta fino all’ultimo. Abbiamo bisogno dell’amore di un pubblico che ci sostiene sempre fino in fondo per riuscire a vincere, anche domani».