Udinese, quando torna Davis dall’infortunio? Ci sono queste due partite cerchiate in rosso. Ultimissimi aggiornamenti sull’attaccante

Udinese, quando ci sarà il rientro di Davis dall’infortunio? Ecco le partite cerchiate in rosso. Gli aggiornamenti sull’attaccante

L’Udinese è alla disperata ricerca del suo faro offensivo. In un momento cruciale della stagione, le recenti e dolorose battute d’arresto subite in campionato contro Lecce e Sassuolo hanno suonato un campanello d’allarme, evidenziando in modo inequivocabile quanto l’assenza prolungata di Keinan Davis stia incidendo negativamente sull’equilibrio tattico della squadra friulana.

Il peso dell’assenza in attacco

Senza il suo centravanti di riferimento i bianconeri hanno faticato enormemente a trovare profondità e continuità di rendimento, spegnendosi proprio negli ultimi trenta metri. Kosta Runjaic si è ritrovato improvvisamente privo del suo “peso massimo” ideale per scardinare le difese avversarie, dovendo ricorrere ad alternative che non garantiscono la stessa fisicità.

La lesione muscolare: a che punto è il recupero

Il calvario di Davis ha avuto inizio durante la combattuta sfida contro la Roma, quando è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di una lesione all’adduttore sinistro.

Questo tipo di infortunio, che colpisce la muscolatura dell’interno coscia, richiede grande cautela per evitare fastidiose ricadute. Tuttavia, da bordocampo arrivano finalmente notizie incoraggianti: l’attaccante ha già ripreso a lavorare a parte, intensificando i carichi, e attende solo il via libera definitivo da parte dello staff medico per potersi riaggregare al resto del gruppo.

La tabella di marcia: nel mirino Fiorentina e Atalanta

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Messaggero Veneto, la dirigenza e lo staff tecnico hanno stilato una precisa tabella di marcia. Non è affatto da escludere una sua convocazione già per la prossima gara casalinga al Bluenergy Stadium contro la Fiorentina, un’occasione utile per fargli riassaporare il clima partita. L’obiettivo finale, però, è chiaro: riportarlo alla migliore condizione atletica per schierarlo nuovamente titolare nella successiva e difficilissima trasferta contro l’Atalanta.