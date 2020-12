Udinese, De Paul: «Se un giorno andrò via, non farò polemiche»

Rodrigo De Paul ha parlato del suo amore per l’Udinese e delle opportunità che può riservare il futuro

Rodrigo De Paul ha giocato 150 partite con la maglia dell’Udinese ed è uno dei giocatori accostati alla Juventus ma non solo. L’argentino ha parlato del futuro a Udinese Tonight. Ecco le sue parole.

IL FUTURO – «In questo periodo con i social uno deve essere intelligente, si rischia di rovinare tutto il lavoro che si fa in campo. Questa società mi ha dato un numero importante, questa città mi ha fatto diventare papà, tutti sogni che avevo fin da ragazzino, quindi se un giorno dovrò andare via non farò polemiche. Mi hanno cresciuto così. Da piccolo il mio sogno era diventare un calciatore, indossare la maglia della Nazionale. Fuori dal campo avevo problemi però il campo di calcio me li faceva dimenticare. Avevo sempre il sorriso, ero il ragazzo più felice al mondo. È stata dura ma ce l’ho fatta, sono diventato un calciatore e sono riuscito ad aiutare la mia famiglia».