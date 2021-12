Udinese, Deulofeu: «Situazione non delle migliori, ma possiamo rialzarci»

L’attaccante dell’Udinese Deulofeu ha parlato del momento complicato della squadra bianconera

Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, in una intervista al The Italian Football Podcast ha parlato del momento complicato della squadra bianconera sfociato nell’esonero di Gotti.

MOMENTO DIFFICILE – «Stiamo lavorando per raggiungere i nostri obiettivi. La situazione non è la migliore, dobbiamo migliorare, ma credo che abbiamo tutte le carte in regola per farlo. Personalmente mi sto godendo molto l’esperienza a Udine, il mio secondo anno sta andando decisamente meglio del primo. Nella passata stagione ho avuto infortuni e operazioni, ma ora posso finalmente avere continuità in allenamento e mi sto esprimendo quindi al mio livello in partita. Sono davvero felice».

PEREYRA – «Sono dispiaciuto per il suo infortunio, Roberto dovrà stare fuori circa due o tre mesi. Gli mando i miei migliori auguri per tornare quanto prima».

BETO – «Lui come Lukaku? Non si possono paragonare, sono due giocatori molto diversi. Beto mi piace, apprezzo la sua mentalità e la sua voglia di migliorarsi sempre. Parliamo tanto e credo che faremo grandi cose insieme, segnando diversi gol».