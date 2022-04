Udinese, Deulofeu: «La maglia numero dieci mi dà carica. Gol? Ho un obiettivo in testa»

Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del Club della stagione e del futuro

«Siamo in un buon momento e la squadra deve essere concentrata per le partite che mancano. Cioffi ci motiva tanto ed è molto attento ai dettagli. Io ho dato un contributo importante con i dieci gol. Voglio migliorarmi ancora ed essere ancora decisivo. Dobbiamo continuare tutti a lavorare con impegno per raccogliere ottimi risultati. Maglia numero dieci? Mi dà molta carica, l’hanno indossata tanti campioni, tra cui De Paul. Obiettivo? I conti si fanno alla fine, sono carico per la sfida con l’Empoli».