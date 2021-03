Quello di ieri è stato il sesto gol in carriera di Rodrigo De Paul al Genoa, la sua vittima preferita in assoluto in Serie A. Il dettaglio sul suo rendimento

Il capitano dell’Udinese è il terzo giocatore argentino con la più alta percentuale di contribuzione ai gol della sua squadra nei top–5 campionati europei (37%), dietro solamente a Leo Messi e Lautaro Martínez.