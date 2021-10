Udinese, Forestieri: «La squadra ha grinta. Sul nuovo modulo...»

Fernando Forestieri, calciatore dell’Udinese, ha parlato al termine dell’amichevole disputata contro il Tabor Sezana

VITTORIA – «Siamo contenti, è pur sempre una vittoria anche se è solo un’amichevole. Nel primo tempo siamo entrati in campo più rilassati ma nella seconda frazione poi siamo usciti dagli spogliatoi con più grinta e voglia di vincere la partita».

RUOLO – «Mi piace giocare largo a sinistra, ho molte occasioni per servire gli attaccanti in area. Inoltre in quella posizione posso anche dare una mano sia al centrocampo che all’attacco. Io ho fiducia nei miei mezzi e lavoro sempre al massimo per trovare il mio spazio, alla fine in campo siamo solo in undici e ognuno deve sempre allenarsi al massimo per tenere alta la competizione tra i compagni e per alzare il livello della squadra».

4-2-3-1 – «Mi piacerebbe giocare con il sistema provato oggi ma dobbiamo lavorare tanto per cambiare perché questa squadra è abituata a giocare con il 3-5-2 da diverso tempo. Cambiare non è semplice ma se ci mettiamo tutti d’impegno e ascoltiamo il mister possiamo farcela».