Udinese, Gotti: «Complimenti al Napoli. Ma i primi due gol sono balordi»

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato al termine del match perso contro il Napoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

SCONFITTA – «Ci sono grandi meriti del Napoli, a cui vanno fatti i complimenti per come ha gestito la partita. I primi due episodi hanno indirizzato la partita e agevolato loro nel condurre la gara. A me, da allenatore, danno fastidio quei due gol perché sono stati presi ingenuamente. Sono due gol balordi. C’erano comunque le possibilità di arrivare al limite dell’area col palleggio e aggredire la profondità, ma il risultato è stato decisivo già nel primo tempo. Poi il Napoli non ci ha permesso di rientrare in partita».

OBIETTIVI – «La nostra dimensione verrà ricercata domenica dopo domenica. Abbiamo giocato appena quattro partite e in questa settimana ne abbiamo altre due. Dopo il Napoli dobbiamo tenere la testa alta».