Udinese, Gotti convince ma andrà via: Longo e Zenga in pole

Udinese, i friulani conquistano un altro punto grazie alla parata di Musso su Petagna nel finale contro la Spal

Un pareggio all’ultimo respiro quello conquistato ieri dall’Udinese. Nel finale del match infatti Musso ha parato un rigore a Petagna salvando così il risultato.

Un altro punto messo in tasca e la voglia di confermare Gotti per quanto di buono sta facendo in queste settimane. Il tecnico però ha promesso che andrà via, in pole rimane quindi Zenga favorito con Moreno Longo. Poi si vagliano anche Ballardini e Pasquale Marino.