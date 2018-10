Di Natale su Udinese-Juventus: «Tifosi friulani, godetevi CR7»

Antonio Di Natale presenta Udinese-Juventus: ecco le parole dell’ex attaccante dei friulani al Messaggero Veneto

E’ tutto pronto per Udinese-Juventus, friulani pronti a fermare la capolista del campionato. Grande ex della formazione di casa, Antonio Di Natale in passato è stato ad un passo dalla Vecchia Signora e, ai microfoni del Messaggero Veneto, ha presentato così il confronto di oggi: «Ronaldo? Credo che per il nostro calcio l’arrivo di fuoriclasse del genere possa solo fare bene. Ai tifosi dell’Udinese e di tutte le squadre dico: godetevelo».

Continua l’ex attaccante partenopeo, parlando del match della Dacia Arena valido per l’ottava giornata di Serie A: «Credo che affrontiamo la squadra più forte, ma che le partite bisogna giocarle. L’altro giorno ho detto che questa Udinese mi piace, ha una filosofia di gioco ben precisa e lo ribadisco».