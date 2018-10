Udinese-Juventus, streaming e probabili formazioni: dove vederla

Udinese-Juventus streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita valida per l’8ª giornata di Serie A 2018/2019

Udinese-Juventus è la partita valida come anticipo dell’8ª giornata di Serie A 2018/2019: la partita è in programma per sabato 6 ottobre 2018 alle ore 18 presso lo Stadio Friuli/Dacia Arena di Udine. Una gara, almeno sulla carta, quasi senza storia: la formazione di Massimiliano Allegri, che finora ha vinto tutte le partite ufficiali sin qui disputate in questa stagione, è prima in classifica ed è reduce dall’importante vittoria contro il Napoli (3-1) nell’ultima giornata di campionato e da quella infrasettimanale contro lo Young Boys (3-0) in Champions League. Contro i bianconeri di Torino si troveranno una squadra in grossa difficoltà: l’Udinese di Julio Velazquez ha perso settimana scorsa contro il Bologna fuori casa (2-1) ed è al momento quattordicesima in classifica ad appena tre punti sopra la zona retrocessione. Qui di seguito ecco tutte le informazioni su come vedere la partita in streaming ed in diretta tv e sulle probabili formazioni.

Udinese-Juve sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in esclusiva sulle frequenze di Sky Sport sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 dello Sky Box, in HD 241). Non è tutto ovviamente, perché la gara sarà disponibile in per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi avesse sottoscritto abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Ricordiamo infine che la partita potrà essere seguita anche sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Udinese-Juventus

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 6 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 18

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A – NOW TV

Stadio: Friuli/Dacia Arena (Udine)

Arbitro: Rosario Abisso

Udinese-Juventus: le probabili formazioni

QUI UDINESE – Nessuna grossa novità prevista in casa friulana: Velazquez dovrebbe confermare il bilanciato 4-1-4-1 (che nella realtà dei fatti è un 4-5-1 con un vertice alto davanti alla difesa) già visto all’opera nelle prime giornate di campionato. L’unico cambiamento potrebbe riguardare la fascia destra in avanti dove l’ottimo Ignacio Pussetto, autore di un gol contro il Bologna, potrebbe lasciare spazio questa volta al venezuelano Darwin Machis. Per il resto invece confermato Kevin Lasagna in posizione avanzata con la stella Rodrigo de Paul sulla sinistra, Seko Fofana e l’ex della partita Rolando Mandragora a reggere il centrocampo con l’ausilio, alle loro spalle, di Valon Behrami.

QUI JUVENTUS – Dopo il turnover con lo Young Boys, Allegri dovrebbe tornare alla formazione tipo: davanti a Wojciech Szczesny, in difesa, tornerà Giorgio Chiellini al centro con Leonardo Bonucci (qualche timida chance anche per Medhi Benatia), mentre Joao Cancelo sulla fascia farà il paio con Alex Sandro. A centrocampo possibile il ritorno, dopo l’infortunio, di Sami Khedira, che si gioca il posto con il connazionale Emre Can, fin qui quasi impeccabile. Confermati ovviamente Miralem Pjanic e Blaise Matuidi per gli altri due posti in mezzo. In avanti, dopo la squalifica scontata in Champions, tornerà Cristiano Ronaldo supportato da Mario Mandzukic e da uno tra Paulo Dybala, in eccezionale stato di forma dopo i tre gol allo Young Boys, e Federico Bernardeschi, al momento in ballottaggio.

PROBABILE FORMAZIONE UDINESE (4-1-4-1) – Scuffet; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Behrami; Machis, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna. Allenatore: Velazquez

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3) – Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Allegri