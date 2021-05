Udinese, Marino: «Musso e De Paul? La situazione è chiara»

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni.

VALORE MUSSO – «Le valutazioni si fanno in fase di negoziazione. Secondo me per rendimento è sicuramente tra i migliori negli ultimi anni. Ha ancora margini di miglioramento incredibili vista la giovane età per un portiere. Il progetto Musso, oltre che sulla concretezza del rendimento negli ultimi anni con l’Udinese, si poggia anche sui margini di crescita che sono indiscutibili».

NAPOLI – «Il Napoli troverà una squadra tosta davanti. Noi sappiamo che il Napoli nelle ultime giornate è tra le squadre più in forma del campionato, un avversario difficile soprattutto per noi. Ma l’Udinese non regalerà nulla e alle grandi ha sempre dato filo da torcere».

DE PAUL – «Io non devo elevare il valore del prodotto, ma io dico che l’uomo supera il valore del fuoriclasse. Il fuoriclasse è sotto gli occhi di tutti, ma io che vivo da due anni lo spogliatoio con loro devo dire che è un punto di riferimento impareggiabile. Il fuoriclasse è figlio dell’uomo. Chi può permetterselo? Non faccio i conti nelle tasche degli altri, però ho visto che anche negli ultimi mercati quando si è parlato di giocatori di indiscutibile classe poi i soldi sono arrivati. E De Paul è uno di questi. Io guardo il bilancio ma anche alla potenzialità della squadra. Mi auguro che chi deve arrivare con le richieste giuste arrivi il più tardi possibile».

DE PAUL RESTA – «Io ho fatto il riadeguamento del contratto di De Paul non meno di dieci mesi fa e ci ho messo cinque minuti. De Paul è un ragazzo che per quelli che sono i suoi sentimenti nei confronti dell’Udinese non ci ha creato nessun problema. Poi dobbiamo essere anche noi sensibili alle sue aspettative, ma credo che lui non farebbe mai un passo sbagliato nel rapporto con noi. Ci scommetto, con De Paul non ci saranno problemi. A Udine ha avuto anche la nascita di una bambina. Noi siamo una società solida grazie alla nostra proprietà e abbiamo la capacità di reggere banco perché De Paul è un nostro socio autorevole, non una persona antitetica che si metterebbe contro».