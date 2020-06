A pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Udinese e Atalanta il ds dei friulani Marino ha rilasciato alcune dichiarazioni

Il direttore sportivo dell’Udinese, Marino, poco prima della gara contro l’Atalanta di Gasperini è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport.

«L’Atalanta è una grande del campionato, la squadra più in forma. Noi cercheremo di fare una partita tosta senza farci travolgere, dovremo essere determinati in campo per metterli in difficoltà».