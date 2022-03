Udinese, Marino: «Salvezza? Tra i tra i 35 e i 36 punti»

Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell’Udinese, ha parlato prima del match di Serie A contro la Sampdoria: ecco cosa ha detto

SALVEZZA – «Non so, fare questi esercizi a 2/3 di campionato è difficile. È uno scontro di prestigio, ma sappiamo che ci sono alcune partite da recuperare e sappiamo che ci sono ancora tante partite da giocare. Salvezza? per me la salvezza sarà tra i 35-36 punti. Pereyra? Ci è mancata la sua qualità. La sua qualità è incolmabile. Chi lo ha sostituito non l’ha fatto rimpiangere, ma ora abbiamo tanta qualità in più».